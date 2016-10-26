Информация о заминировании суда в Мариуполе не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Информация о заминировании здания суда Кальмиусского района в Мариуполе не подтвердилась. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
"По состоянию на 16.15 известно, что информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в полиции.
Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые отправили сообщение о минировании.
Напомним, в полицию обратилась волонтер, которая рассказала, что получила смс с сообщением о минировании с незнакомого номера.