Информация о заминировании суда в Мариуполе не подтвердилась

"По состоянию на 16.15 известно, что информация о минировании не подтвердилась", - сообщили в полиции.

Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые отправили сообщение о минировании.

Напомним, в полицию обратилась волонтер, которая рассказала, что получила смс с сообщением о минировании с незнакомого номера.