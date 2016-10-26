Інформація про замінування суду в Маріуполі не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Інформація про замінування приміщення суду Кальміуського району у Маріуполі не підтвердилася. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
“Станом на 16.15 відомо, що інформація про мінування не підтвердилася”, — повідомили у поліції.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, які відправили повідомлення про мінування.
Нагадаємо, до поліції звернулася волонтер, яка розповіла, що отримала смс з повідомленням про мінування з незнайомого номеру.