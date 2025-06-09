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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Информация об отключении мобильной связи во время тревог не соответствует действительности – нардеп

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Информация об отключении мобильной связи во время воздушной тревоги не соответствует действительности. Александр Федиенко призвал не верить слухам и оставаться со своим оператором.

Информация об отключении мобильной связи во время тревог не соответствует действительности – нардеп

Информация о том, что в Украине будут отключать мобильную связь во время воздушной тревоги, не соответствует действительности, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко, передает УНН.

Детали

"Вниманию граждан Украины и СМИ. Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут", - написал он в телеграмме.

Александр Федиенко призвал не вестись на различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников.

"Оставайтесь работать с вашим оператором", - отметил нардеп.

Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги - Зеленский08.06.25, 20:57 • 4980 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Слуга народа
Украина
Tesla
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