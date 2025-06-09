Информация об отключении мобильной связи во время тревог не соответствует действительности – нардеп

Информация о том, что в Украине будут отключать мобильную связь во время воздушной тревоги, не соответствует действительности, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко, передает УНН.

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"Вниманию граждан Украины и СМИ. Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут", - написал он в телеграмме.

Александр Федиенко призвал не вестись на различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников.

"Оставайтесь работать с вашим оператором", - отметил нардеп.

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