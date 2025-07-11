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Информация неточна: журналисты выяснили, существует ли уголовное дело против Алиева

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Информация об уголовном деле по уклонению от уплаты налогов компаниями Вагифа Алиева является неточной. Журналисты опровергли эти данные, отметив, что производство против застройщика не открывали.

Информация неточна: журналисты выяснили, существует ли уголовное дело против Алиева

Информация о Вагифе Алиеве, распространяемая в сети, неточна. На самом деле уголовного дела по уклонению от уплаты налогов рядом компаний, принадлежащих известному киевскому застройщику, не существует. Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайдер UA", который провел расследование и выяснил, что распространенные некоторыми СМИ данные об уголовном производстве в отношении Вагифа Алиева не соответствуют действительности, передает УНН.

Напомним, в сети появилась информация, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало проверку по возможному уклонению от уплаты налогов компаниями "ТРЦ Лавина", "Инвестстрой Гарант" и "Мандарин Плаза", принадлежащими Алиеву. Указывается, что якобы уголовное производство по этому факту было зарегистрировано еще в августе 2024 года.

"Вагиф Ахмедович – азербайджанец, родившийся в Ашхабаде, живет в Украине более 40 лет и является гражданином Украины. Что касается уголовных дел – никаких производств против него не открывали, а бизнес Вагифа Алиева платит многочисленные налоги в государственный бюджет Украины. Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности", – сообщил "Инсайдер UA".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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