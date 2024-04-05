Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

В Национальном банке Украины оценивают, что в марте потребительская инфляция продолжала замедляться, пишет УНН.

Детали

В НБУ в макроэкономическом и монетарном обзоре за апрель отметили, что инфляция в Украине дальше замедлялась в феврале: общая - до 4,3% г/г, базовая - до 4,5% г/г.

Объяснили это в регуляторе большим предложением отдельных продуктов питания, в том числе из-за теплой погоды и вторичных эффектов от значительных прошлогодних урожаев, а также ослаблением давления со стороны расходов бизнеса на сырье и энергию. "Вместе с сохранением контролируемой ситуации на валютном рынке эти факторы ослабляли и фундаментальное инфляционное давление", - указали в Нацбанке.

"По оценкам НБУ, замедление продолжалось в марте", - отмечается в отчете.

Инфляция в Украине замедлилась до 4,3%. Больше всего за месяц подорожали овощи, подешевели - яйца