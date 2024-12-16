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Инфляция может ускориться после завершения войны - эксперт

Инфляция может ускориться после завершения войны - эксперт

Киев  •  УНН

 • 5058 просмотра

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После завершения войны в Украине ожидается ускорение инфляции из-за быстрого экономического восстановления. По словам эксперта, контролируемый уровень инфляции может достигать 20%.

Инфляция в Украине вероятно возрастет после завершения войны, поскольку быстрое экономическое восстановление после кризисных явлений обычно сопровождается инфляционными процессами.

Об этом заявила Людмила Черенько, доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований в эфире телеканала «Киев», передает УНН.

Она объясняет, что экономический рост после серьезных кризисных явлений сопровождается инфляцией.

Быстрый экономический рост после серьезных кризисных явлений всегда сопровождается инфляцией. Другое дело - насколько этот рост будет контролируемым и в каких пределах будет оставаться инфляция. Если инфляция будет в контролируемых пределах, то, когда речь идет о стремительном экономическом росте после резкого падения, уровень инфляции до 20% можно считать контролируемым. Это пределы, которые более-менее нормальные

сказала Черенько.

Что касается помощи стран-партнеров, то на сегодня они перекрывают многие социальные расходы в нашем бюджете.

Поскольку не только экономика пострадала от войны, но и мы вынуждены выделять большие средства на военные нужды, то это создает двойную нагрузку на экономику. Понятно, что без помощи стран-партнеров это было бы критически трудно. Но я не согласна с тем, что все прекратится в один момент. То, что я слышала и читала, многие инвесторы хотят зайти в Украину. Многие настроены это сделать, как только будет понятно, что будет происходить на военном фронте

- добавила Черенько.

Напомним

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 13,5%. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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