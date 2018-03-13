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Игорь Кушнир: законопроект № 7084 относительно объектов незавершенного строительства в "сыром" виде уничтожит строительную отрасль

Игорь Кушнир: законопроект № 7084 относительно объектов незавершенного строительства в "сыром" виде уничтожит строительную отрасль

Киев  •  УНН

 • 8771 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Проект закона № 7084 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости, требует доработки с привлечением самого широкого круга специалистов рынка. Такое мнение высказал Глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир, сообщает УНН.

“С одной стороны, проект закона позволит создать в области строительства более плотные условия игры. Это хорошо с точки зрения выхода на рынок недобросовестных компаний — у них просто не будет возможности работать, ведь рынок будет более зарегулирован.

Суть документа заключается в следующем. Недвижимость в объектах, находящихся на стадии строительства, можно будет продавать только через государственный реестр. А для того, чтобы зарегистрировать строящийся дом в этом реестре, застройщику нужно будет предоставить полный перечень документов, необходимых для осуществления законных работ. Соответственно, недобросовестные компании, у которых нет разрешений или иных документов, не смогут продавать свои квартиры. Это позитив и для инвестора, и для надежных застройщиков”, — пояснил Кушнир.

Вместе с тем, подчеркнул президент строительного холдинга, в сегодняшнем “сыром” виде, принятие законопроекта просто уничтожит строительный рынок. Потому что некоторые прописанные в нем нормы являются чрезвычайно критичными даже для крупных строительных компаний.

“Во-первых, чтобы принимать такой законопроект, нужно внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Без них застройщик будет вынужден дважды заплатить НДС или остаться с огромным налоговым кредитом в конце строительства, который не понятно как возвращать. Это может привести к мошенничеству со стороны строительных компаний — они просто будут уклоняться от уплаты налогов. А если платить его, то будут вынуждены в несколько раз поднять цену на недвижимость, что приведет не только к падению рынка, но и к ухудшению экономических и политических перспектив страны”, — считает Кушнир.

Во-вторых, по мнению Кушнира, одна из норм законопроекта определяет, что владельцами квартиры будут одновременно и застройщик, и инвестор.

“То есть, если компания строит 5000 квартир и половину продает частями, то физически невозможно будет оформлять каждый ежемесячный платеж у нотариуса! Кроме того, если человек прекратит оплату по договору, то застройщик и инвестор останутся со связанными руками! Ведь квартира уже будет зарегистрирована в реестре как собственность обеих сторон, поэтому продать ее другому покупателю (предварительно вернув средства предыдущему владельцу), будет невозможно. Другими словами, до момента становления стабильного рынка кредитования, такая норма законопроекта фактически остановит продажи с частичной оплатой и лишит застройщиков инвестиций”, — пояснил он.

В-третьих, отметил Кушнир, предлагая внести столь значимые изменения в работу строительной отрасли, проект закона почему-то не регулирует соответствующих изменений ни в один нормативный акт, касающийся активов (а именно ими и являются объекты недвижимости).

“Ни одна компания или институт совместного инвестирования не смогут корректно отображать в учете такую ​​недвижимость, а последний вообще не сможет ее купить”, — подчеркнул президент “Киевгорстроя”.

Он приходит к выводу, что таким образом, проект закона нуждается в значительной доработке.

“Необходимо привлечь наиболее широкий круг специалистов рынка недвижимости, нотариусов, юристов и финансистов. Консультации должны быть проведены также и с Украинской ассоциацией инвестиционного бизнеса и европейскими экспертами, которые имеют в своих странах соответствующий практический опыт”, — резюмировал Игорь Кушнир.

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