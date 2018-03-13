Ігор Кушнір: законопроект № 7084 щодо об’єктів незавершеного будівництва у “сирому” вигляді знищить будівельну галузь

“З одного боку, проект закону дозволить створити у галузі будівництва більш щільні умови гри. Це добре з точки зору виходу на ринок недобросовісних компаній — у них просто не буде змоги працювати, адже ринок буде більш зарегульований.

Суть документу полягає у наступному. Нерухомість у об’єктах, які знаходяться на стадії будівництва, можна буде продавати лише через державний реєстр. А для того, щоб зареєструвати цей будинок у реєстрі, забудовнику буде необхідно надати вичерпний перелік документів, необхідних для здійснення законних робіт. Відповідно, недобросовісні компанії, у яких немає дозволів чи інших документів, не зможуть продавати свої квартири. Це позитив і для інвестора, і для надійних забудовників”, — пояснив Кушнір.

Разом з тим, наголосив президент будівельного холдингу, у сьогоднішньому “сирому” вигляді, ухвалення законопроекту просто знищить будівельний ринок. Адже деякі норми, зазначені у ньому, є надзвичайно критичними навіть для великих будівельних компаній.

“По-перше, щоб приймати такий законопроект, потрібно внести відповідні зміни до Податкового кодексу. Без них забудовник буде змушений двічі заплатити ПДВ або ж залишитися з величезним податковим кредитом наприкінці будівництва, який не зрозуміло як повертати. Це може призвести до шахрайства зі сторони будівельних компаній — вони просто ухилятимуться від сплати податків. А якщо платитимуть, то будуть змушені в кілька разів підняти ціну на нерухомість, що призведе не лише до падіння ринку, а й до погіршення економічних та політичних перспектив країни”, — вважає Кушнір.

По-друге, на думку Кушніра, одна із норм законопроекту визначає, що власниками квартири будуть одночасно і забудовник, і інвестор.

“Тобто, якщо компанія будує 5 тисяч квартир і половину продає частинами, то фізично не можливо буде оформлювати кожен щомісячний платіж у нотаріуса! Крім того, якщо людина припинить оплату за договором, то забудовник та інвестор залишаться зі зв’язаними руками! Адже квартира вже буде зареєстрована у реєстрі як власність обох сторін, тож продати її іншому покупцеві (попередньо повернувши кошти попередньому власнику), буде не можливо. Іншими словами, до моменту становлення стабільного ринку кредитування, така норма законопроекту фактично зупинить продажі з частковою оплатою та позбавить забудовників інвестицій”, — пояснив він.

По-третє, наголосив Кушнір, пропонуючи внести настільки значущі зміни у роботу будівельної галузі, проект закону чомусь не регулює відповідних змін до жодного нормативного акту щодо активів (а саме ними і є об’єкти нерухомості).

“Жодна компанія або інститут спільного інвестування не зможуть коректно відображати в обліку таку нерухомість, а останній взагалі не зможе його купити”, — наголосив президент “Київміськбуду”.

Він доходить висновку, що таким чином, проект закону потребує значного доопрацювання.

“Необхідно залучити найбільш широке коло фахівців ринку нерухомості, нотаріусів, юристів та фінансистів. Консультації мають бути проведені також і з Українською асоціацією інвестиційного бізнесу та європейськими експертами, які мають у своїх країнах відповідний практичний досвіт”, — зазначив Ігор Кушнір.