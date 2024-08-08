Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Минобороны постоянно проводит разъяснения полицейским и работниками ТЦК относительно юридической силы сгенерированных военно-учетных документов в приложении "Резерв+". Об этом сообщила журналисту УНН заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

На вопрос, сотрудничает ли Минобороны с полицией, ведь до сих пор есть случаи, когда люди показывают сгенерированный военно-учетный документ в "Резерв+", но полицейские говорят, что нужны бумажные, Черногоренко ответила: "Мы постоянно делаем разъяснения и работаем с нашими коллегами по этому поводу".

Черногоренко отметила, что разъяснение и сотрудничество происходит с полицейскими и работниками ТЦК.

Дополнение

Согласно информации министерство обороны Украины с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет.

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