И так - каждую ночь: Олещук показал кадры уничтожения вражеских "шахедов" на юге

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал работу по сбиванию вражеских воздушных целей на южном направлении, что по его словам происходит каждую ночь. Соответствующее видео работы мобильных огневых групп Олещук опубликовал в своем Telegram-канале, передает УНН.

17 марта 2024 года. Южное направление. И так - каждую ночь. Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу. Вместе - к победе, - подписал видео Олещук.

Детали

На кадрах видно, как мобильные огневые группы уничтожают в небе на юге страны вражеский "шахед".

Напомним

По сообщению генерал-лейтенанта Николая Олещука, командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, сегодня ночью Силы обороны уничтожили 14 из 16 вражеских БпЛА.