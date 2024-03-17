И так - каждую ночь: Олещук показал кадры уничтожения вражеских "шахедов" на юге

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  144423 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  159928 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  161535 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  153573 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  115178 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128290 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121083 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129178 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141776 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128693 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Генерал-лейтенант Николай Олещук продемонстрировал кадры, на которых украинские ПВО каждую ночь успешно сбивают вражеские "шахеды" на южном направлении.

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И так - каждую ночь: Олещук показал кадры уничтожения вражеских "шахедов" на юге

В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему чиновнику Минобороны Александру Лиеву с содержания под стражей на личное обязательство, обязав его являться к следователю, прокурору или суду по каждому требованию.

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В ВАКС прокомментировали решение отпустить под личное обязательство экс-чиновника МОУ Лиева

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Отметив, что Дания первая из Скандинавских стран, которая заключила соглашение по безопасности с Украиной.

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российский беспилотник попал в заправку в Никополе, ранив трех мужчин в возрасте 32, 43 и 67 лет.

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За минувшие сутки противник совершил 2 попытки наступления на левом берегу Днепра и 4 - в районах Роботино и Вербового в Запорожской области, но понес значительные потери и отступил на исходные позиции.

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Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины осуществила успешные удары с беспилотников по славянскому нефтеперерабатывающему заводу в россии, что повлекло большой пожар в районе атмосферных столбов.

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На Харьковщине россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи: есть раненые

Оккупанты обстреляли временный медицинский пункт в селе Бугаевка Харьковской области, ранив 36-летнего фельдшера и 56-летнего водителя скорой помощи.

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На Харьковщине россияне обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи: есть раненые

россияне уничтожили центр поселка Великая Писаревка на Сумщине: гражданских призывают эвакуироваться

россияне разрушили центр села Великая Писаревка в Сумской области, местные власти призывают мирных жителей к эвакуации.

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На 73 году жизни скончался бывший народный депутат Геннадий Москаль

Бывший народный депутат и бывший председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль умер на 73-м году жизни после тяжелой болезни.

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На 73 году жизни скончался бывший народный депутат Геннадий Москаль

В россии беспилотники атаковали район аэропорта домодедово

Беспилотники атаковали территорию вблизи аэропорта домодедово в московской области россии, вызвав пожар.

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В россии беспилотники атаковали район аэропорта домодедово