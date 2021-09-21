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"И сотворил Бог человека": в учебнике по истории для 6 класса вместо фактов используют библейские цитаты

"И сотворил Бог человека": в учебнике по истории для 6 класса вместо фактов используют библейские цитаты

Киев  •  УНН

 • 86746 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Учебник “Всемирная история. История Украины. Интегрированный курс для 6-го класса” авторов Александра Бандровского и Виталия Власова содержит библейские истории, а не факты. Об этом сообщила мама шестиклассника в одном из Facebook-сообществ, информирует УНН.

Детали

В школьном учебнике по истории происхождение человека объясняют не научными фактами, а рассказами из Библии.

“Начало истории человечества связывают с появлением человека разумного (на латыни — гомо сапиенс), который собственно и была первым настоящим человеком. Потому что, кроме умелых рук и совершенства строения, имел язык и тонкую душевную организацию. Недаром, по Библии, человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу”, — написано в учебнике.

По словам одной из мам шестиклассника, учебник неинформативный из-за лишних библейских историй и пренебрежения доказанными утверждениями.

“Написано (в учебнике), что эти теории все о происхождении человечества полный бред, потому что создал Бог человека и вдохнул в него жизнь... Короче столько текста, а информации для ребенка полный ноль... Где ребенку на них ответ брать, если учебник говорит, что у неандертальцев не было духовности, поэтому они не первобытные люди”, — говорится в сообщении.

Напомним

Весной этого года в учебниках по истории для 9-х и 10-х классов обнаружили карту, на которой Украина изображена без временно оккупированного Крыма.

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