"І створив Бог людину": у підручнику з історії для 6 класу замість фактів використовують біблійні цитати

Деталі

У шкільному підручнику з історії походження людини пояснюють не науковими фактами, а розповідями з Біблії.

“Початок історії людства пов’язують з появою людини розумної (латинською мовою — гомо сапієнс), яка власне, і була першою справжньою людиною. Бо, крім вправних рук і досконалості будови, мала мову і тонку душевну організацію. Недарма, за Біблією, людина стала людиною, коли Бог вдихнув в неї душу”, — написано у підручнику.

За словами однієї з мам шестикласника, підручник неінформативний через зайві біблійні історії та нехтування доведеними твердженнями.

“Написано (у підручнику), що ці теорії всі про походження людства повна маячня, бо створив Бог людину і вдихнув у неї життя... Короче стільки тексту, а інформації для дитини повний ноль... Де дитині на них відповідь брати, якщо підручник каже, що в неандертальців не було духовності, тому вони не первісні люди”, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Навесні цього року в підручниках з історії для 9-х та 10-х класів виявили карту, на якій Україну зображено без тимчасово окупованого Криму.