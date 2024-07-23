Поражение нефтеперерабатывающих объектов на территории россии наносит ущерб для обороноспособности и наступательных возможностей оккупантов. Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, каковы последствия атаки беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в краснодарском крае, Ерин ответил:

"По этому поводу каких-то официальных комментариев мы давать не можем, но вместе с тем могу заметить, что любой удар по объектам, которые используются оккупантами для введения войны в Украине является законной целью. Поражение таких объектов наносит свой вред для обороноспособности и наступательных возможностей оккупантов. Поэтому, какие будут последствия я думаю мы еще увидим и услышим, но вместе с тем, каждая удачная атака снижает боевой потенциал врага".

На уточняющий вопрос на сколько такие удары влияют вообще на нефтеперерабатывающую отрасль рф, Ерин ответил: "Каждый отдельный удар возможно не влияет как-то, не несет значительного влияния, но вместе с тем, комплекс этих действий наносит определенный вред российской федерации, снижает ее возможности по ведению войны".

Дополнение

Как сообщали источники УНН в результате операции Главного управления разведки министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе туапсе краснодарского края, вследствие чего на объекте возник пожар.