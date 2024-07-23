Киев • УНН
Представитель ГУР МОУ заявил, что удары по нефтеперерабатывающим объектам рф снижают ее боевой потенциал. Хотя отдельные атаки могут не иметь значительного влияния, их комплекс наносит ущерб возможностям россии вести войну.
Поражение нефтеперерабатывающих объектов на территории россии наносит ущерб для обороноспособности и наступательных возможностей оккупантов. Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, каковы последствия атаки беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в краснодарском крае, Ерин ответил:
"По этому поводу каких-то официальных комментариев мы давать не можем, но вместе с тем могу заметить, что любой удар по объектам, которые используются оккупантами для введения войны в Украине является законной целью. Поражение таких объектов наносит свой вред для обороноспособности и наступательных возможностей оккупантов. Поэтому, какие будут последствия я думаю мы еще увидим и услышим, но вместе с тем, каждая удачная атака снижает боевой потенциал врага".
На уточняющий вопрос на сколько такие удары влияют вообще на нефтеперерабатывающую отрасль рф, Ерин ответил: "Каждый отдельный удар возможно не влияет как-то, не несет значительного влияния, но вместе с тем, комплекс этих действий наносит определенный вред российской федерации, снижает ее возможности по ведению войны".
Дополнение
Как сообщали источники УНН в результате операции Главного управления разведки министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе туапсе краснодарского края, вследствие чего на объекте возник пожар.