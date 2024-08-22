Губернатор штата Миннесота Тим Уолз принял предложение Демпартии стать вице-президентом

Тим Уолз, нынешний губернатор Миннесоты, поблагодарил действующего вице-президента Камалу Харрис за «честь моей жизни», после того, как принял кандидатуру на пост вице-президента США.

Детали

На съезде Демократической партии США губернатор штата Миннесота Тим Уолз официально принял свое выдвижение кандидатом в вице-президенты. На съезде в Чикаго 60-летний мужчина говорил о «чести всей жизни» и поблагодарил действующего вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

Для меня большая честь принять вашу номинацию на должность вице-президента Соединенных Штатов - сказал Уолз.

Кампанія Гарріс в липні зібрала в 4 рази більше коштів, ніж кампанія Трампа

Тим Уолз во время речи вспомнил свое детство на ферме в Небраске, а также свою 24-летнюю службу в Национальной гвардии США и свою карьеру учителя и футбольного тренера. Он также оглянулся на тяжелые этапы своей жизни и рассказал о давно нереализованном желании иметь детей. В то же время он коснулся прав граждан на лечение бесплодия и правового статуса абортов.

Политик также призвал к большей социальной сплоченности в США.

Гарріс обрала губернатора Міннесоти Волза своїм напарником на виборах - CNN