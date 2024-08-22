Губернатор штата Миннесота Тим Уолз принял предложение Демпартии стать вице-президентом
Киев • УНН
Губернатор Миннесоты Тим Уолз официально принял номинацию на пост вице-президента США от Демократической партии. На съезде в Чикаго он поблагодарил Камалу Харрис и рассказал о своей жизни и политических взглядах.
Тим Уолз, нынешний губернатор Миннесоты, поблагодарил действующего вице-президента Камалу Харрис за «честь моей жизни», после того, как принял кандидатуру на пост вице-президента США.
Детали
На съезде Демократической партии США губернатор штата Миннесота Тим Уолз официально принял свое выдвижение кандидатом в вице-президенты. На съезде в Чикаго 60-летний мужчина говорил о «чести всей жизни» и поблагодарил действующего вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.
Для меня большая честь принять вашу номинацию на должность вице-президента Соединенных Штатов
Кампанія Гарріс в липні зібрала в 4 рази більше коштів, ніж кампанія Трампа22 августа 2024, 07:38 • 6209 просмотров
Тим Уолз во время речи вспомнил свое детство на ферме в Небраске, а также свою 24-летнюю службу в Национальной гвардии США и свою карьеру учителя и футбольного тренера. Он также оглянулся на тяжелые этапы своей жизни и рассказал о давно нереализованном желании иметь детей. В то же время он коснулся прав граждан на лечение бесплодия и правового статуса абортов.
Политик также призвал к большей социальной сплоченности в США.
Гарріс обрала губернатора Міннесоти Волза своїм напарником на виборах - CNN6 августа 2024, 13:00 • 16575 просмотров