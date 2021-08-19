Грозовые дожди на половину Украины и до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На части Украины сегодня пройдут грозовые дожди. Температура воздуха днем будет подниматься местами до 33 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 19 августа в западных и Житомирской областях без осадков; температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
В юго-восточной части и в Харьковской области ночью без осадков, днем грозовые дожди, местами с градом и шквалами 15-20 м/с; температура ночью 16-21°, днем 28-33°.
На остальной территории в течение суток кратковременные грозовые дожди, град и шквалы 15-20 м/с, днем в северных областях без осадков; температура ночью 13-18°, днем 21-26°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 13-16°, днем 20-23°.
Добавим
Сегодня, 19 августа, отмечают Яблочный Спас.