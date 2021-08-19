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19 серпня: сьогодні відзначають Яблуневий Спас

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні, 19 серпня, святкують Яблуневий Спас (Другий Спас) або Преображення Господнє. Свято вважається найголовнішим з трьох Спасів (його ще іноді називають Великим Спасом). Щодо інших дат, то у світі святкують День фотографії, пише УНН.

Яблуневий спас

Історія свята починається ще давніше, ніж почалась епоха християнства, коли наші предки поклонялися багатьом богам. Згідно із язичницькими віруваннями, всі три Спаси, пов’язані з ім’ям божества Спаса, яке дарувало людям гарний урожай.

З цим святом пов’язано безліч традицій і обрядів, зокрема в старовину говорили якою буде погода на Яблуневий спас таким буде і перший місяць нового року — січень.

Свято має іншу назву — Преображення Господнє і має церковну історію святкування. Віруючі люди називають цей день Спасом на горі адже вони знають за церковними переданнями саме в цей день за 40 днів до розп’яття Христа, Ісус узяв із собою трьох учнів і відправився з ними на гору Фавор.

Як тільки Ісус почав молитися його обличчя вмить осяяло яскравим світлом, а одяг став білосніжним. Таким чином він почав перетворюватися перед своїми учнями. В цю мить Христос і усвідомив, що йому доведеться померти в ім’я людей, і вмирати доведеться мученицькою смертю, але прийде момент, коли він зможе воскреснути.

Але Ісус не поспішав розповідати іншим про своє перетворення і своїм учнями заборонив це робити. Коли ж вони спустилися з гори то Христос звелів зібрати яблука, що б Батько міг їх освятити.

Яблуневий спас: чого не можна робити

На Великий Спас не можна вбивати комах. Вважають, що якщо в цей день муха двічі сіла на руку одній людині, то їй щаститиме весь рік. Батькам, у яких померли діти, до Яблучного Спаса не можна їсти яблука. Є повір’я, що якщо їх не вживати, то малюк покуштує яблук у Раю, а якщо смакувати цими фруктами — то яблучок дитині не дістанеться.

Як і на Медовий Спас, спочатку прийнято пригощати освяченими плодами нужденних і дітей. У це свято не можна бути в поганому настрої і псувати його іншим людям, працювати по дому, голосно розмовляти, сваритися, бажати кому-небудь зла.

Всесвітній день фотографії

Це свято відзначають 19 серпня, бо саме в цей день в 1839 році Уряд Франції викупив патент хіміка Луї Жака Манді Дагера.

Після довгих досліджень вчений отримав відбиток на мідній пластині, покритій сріблом — так званий дагеротип. На весь світ було оголошено про новий чудовий винахід. А всесвітній день фотографії був затверджений в 2009 році за пропозицією австралійського фотографа Корскі Ара.

Одне натискання на кнопку, і фото готове. Зараз знімок — це щось буденне, яке не потребує зусиль. Можна зробити мільйон кадрів, а потім вибрати кращий. А ось раніше фотографія вважалася дивом, неповторною магією, і у фотографів не було права на помилку.

У четвер, 19 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лев, Спас, Людвіг, а також Феоктист.​

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