19 серпня: сьогодні відзначають Яблуневий Спас

Яблуневий спас

Історія свята починається ще давніше, ніж почалась епоха християнства, коли наші предки поклонялися багатьом богам. Згідно із язичницькими віруваннями, всі три Спаси, пов’язані з ім’ям божества Спаса, яке дарувало людям гарний урожай.

З цим святом пов’язано безліч традицій і обрядів, зокрема в старовину говорили якою буде погода на Яблуневий спас таким буде і перший місяць нового року — січень.

Свято має іншу назву — Преображення Господнє і має церковну історію святкування. Віруючі люди називають цей день Спасом на горі адже вони знають за церковними переданнями саме в цей день за 40 днів до розп’яття Христа, Ісус узяв із собою трьох учнів і відправився з ними на гору Фавор.

Як тільки Ісус почав молитися його обличчя вмить осяяло яскравим світлом, а одяг став білосніжним. Таким чином він почав перетворюватися перед своїми учнями. В цю мить Христос і усвідомив, що йому доведеться померти в ім’я людей, і вмирати доведеться мученицькою смертю, але прийде момент, коли він зможе воскреснути.

Але Ісус не поспішав розповідати іншим про своє перетворення і своїм учнями заборонив це робити. Коли ж вони спустилися з гори то Христос звелів зібрати яблука, що б Батько міг їх освятити.

Яблуневий спас: чого не можна робити

На Великий Спас не можна вбивати комах. Вважають, що якщо в цей день муха двічі сіла на руку одній людині, то їй щаститиме весь рік. Батькам, у яких померли діти, до Яблучного Спаса не можна їсти яблука. Є повір’я, що якщо їх не вживати, то малюк покуштує яблук у Раю, а якщо смакувати цими фруктами — то яблучок дитині не дістанеться.

Як і на Медовий Спас, спочатку прийнято пригощати освяченими плодами нужденних і дітей. У це свято не можна бути в поганому настрої і псувати його іншим людям, працювати по дому, голосно розмовляти, сваритися, бажати кому-небудь зла.

Всесвітній день фотографії

Це свято відзначають 19 серпня, бо саме в цей день в 1839 році Уряд Франції викупив патент хіміка Луї Жака Манді Дагера.

Після довгих досліджень вчений отримав відбиток на мідній пластині, покритій сріблом — так званий дагеротип. На весь світ було оголошено про новий чудовий винахід. А всесвітній день фотографії був затверджений в 2009 році за пропозицією австралійського фотографа Корскі Ара.

Одне натискання на кнопку, і фото готове. Зараз знімок — це щось буденне, яке не потребує зусиль. Можна зробити мільйон кадрів, а потім вибрати кращий. А ось раніше фотографія вважалася дивом, неповторною магією, і у фотографів не було права на помилку.

У четвер, 19 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лев, Спас, Людвіг, а також Феоктист.​