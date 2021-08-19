19 августа: сегодня отмечают Яблочный Спас

Яблочный спас

История праздника начинается еще раньше, чем началась эпоха христианства, когда наши предки поклонялись многим богам. Согласно языческим верованиям, все три Спаса, связанные с именем божества Спаса, которое дарило людям хороший урожай.

С этим праздником связано множество традиций и обрядов, в частности в старину говорили какой будет погода на Яблочный спас таким будет и первый месяц нового года — январь.

Праздник имеет другое название — Преображение Господне и имеет церковную историю празднования. Верующие люди называют этот день Спасом на горе ведь они знают по церковным преданиям именно в этот день за 40 дней до распятия Христа, Иисус взял с собой трех учеников и отправился с ними на гору Фавор.

Как только Иисус начал молиться его лицо мгновенно озарило ярким светом, а одежда стала белой. Таким образом он начал превращаться перед своими учениками. В этот момент Христос и осознал, что ему придется умереть во имя людей, и умирать придется мученической смертью, но придет момент, когда он сможет воскреснуть.

Но Иисус не спешил рассказывать другим о своем преобразовании и своим учениками запретил это делать. Когда же они спустились с горы Христос велел собрать яблоки, чтобы Отец мог их освятить.

Яблочный спас: чего нельзя делать

На Большой Спас нельзя убивать насекомых. Считается, что если в этот день муха дважды села на руку одному человеку, то ей будет везти весь год. Родителям, у которых умерли дети, в Яблочный Спас нельзя есть яблоки. Есть поверье, что если их употреблять, то малыш попробует яблоки в Раю, а если смаковать этими фруктами — этих яблочек ребенку не достанется.

Как и на Медовый Спас, сначала принято угощать освященными плодами нуждающихся и детей. В этот праздник нельзя быть в плохом настроении и портить его другим людям, работать по дому, громко разговаривать, ссориться, желать кому-либо зла.

Всемирный день фотографии

Этот праздник отмечают 19 августа, потому что именно в этот день в 1839 году Правительство Франции выкупило патент химика Луи Жака Манде Дагер.

После долгих исследований ученый получил отпечаток на медной пластине, покрытый серебром — так называемый дагерротип. На весь мир было объявлено о новом замечательное изобретение. А всемирный день фотографии был утвержден в 2009 году по предложению австралийского фотографа Корски Ара.

Одно нажатие на кнопку, и фото готово. Сейчас снимок — это нечто обыденное, не требующее усилий. Можно сделать миллион кадров, а затем выбрать лучший. А вот раньше фотография считалась чудом, неповторимой магией, и у фотографов не было права на ошибку.

В четверг, 19 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Лев, Спас, Людвиг, а также Феоктист.