19 августа: сегодня отмечают Яблочный Спас
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня, 19 августа, празднуют Яблочный Спас (Яблочный Спас) или Преображение Господне. Праздник считается главным из трех Спасов (его еще иногда называют Великим Спасом). Что касается других дат, то в мире празднуют День фотографии, пишет УНН.
Яблочный спас
История праздника начинается еще раньше, чем началась эпоха христианства, когда наши предки поклонялись многим богам. Согласно языческим верованиям, все три Спаса, связанные с именем божества Спаса, которое дарило людям хороший урожай.
С этим праздником связано множество традиций и обрядов, в частности в старину говорили какой будет погода на Яблочный спас таким будет и первый месяц нового года — январь.
Праздник имеет другое название — Преображение Господне и имеет церковную историю празднования. Верующие люди называют этот день Спасом на горе ведь они знают по церковным преданиям именно в этот день за 40 дней до распятия Христа, Иисус взял с собой трех учеников и отправился с ними на гору Фавор.
Как только Иисус начал молиться его лицо мгновенно озарило ярким светом, а одежда стала белой. Таким образом он начал превращаться перед своими учениками. В этот момент Христос и осознал, что ему придется умереть во имя людей, и умирать придется мученической смертью, но придет момент, когда он сможет воскреснуть.
Но Иисус не спешил рассказывать другим о своем преобразовании и своим учениками запретил это делать. Когда же они спустились с горы Христос велел собрать яблоки, чтобы Отец мог их освятить.
Яблочный спас: чего нельзя делать
На Большой Спас нельзя убивать насекомых. Считается, что если в этот день муха дважды села на руку одному человеку, то ей будет везти весь год. Родителям, у которых умерли дети, в Яблочный Спас нельзя есть яблоки. Есть поверье, что если их употреблять, то малыш попробует яблоки в Раю, а если смаковать этими фруктами — этих яблочек ребенку не достанется.
Как и на Медовый Спас, сначала принято угощать освященными плодами нуждающихся и детей. В этот праздник нельзя быть в плохом настроении и портить его другим людям, работать по дому, громко разговаривать, ссориться, желать кому-либо зла.
Всемирный день фотографии
Этот праздник отмечают 19 августа, потому что именно в этот день в 1839 году Правительство Франции выкупило патент химика Луи Жака Манде Дагер.
После долгих исследований ученый получил отпечаток на медной пластине, покрытый серебром — так называемый дагерротип. На весь мир было объявлено о новом замечательное изобретение. А всемирный день фотографии был утвержден в 2009 году по предложению австралийского фотографа Корски Ара.
Одно нажатие на кнопку, и фото готово. Сейчас снимок — это нечто обыденное, не требующее усилий. Можно сделать миллион кадров, а затем выбрать лучший. А вот раньше фотография считалась чудом, неповторимой магией, и у фотографов не было права на ошибку.
В четверг, 19 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Лев, Спас, Людвиг, а также Феоктист.