Грозові дощі на пів України та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На частині України сьогодні пройдуть грозові дощі. Температура повітря вдень підніматиметься місцями до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 19 серпня у західних та Житомирській областях без опадів; температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
У південно-східній частині та на Харківщині вночі без опадів, вдень грозові дощі, подекуди з градом та шквалами 15-20 м/с; температура вночі 16-21°, вдень 28-33°.
На решті території впродовж доби короткочасні грозові дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень у північних областях без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 13-16°, вдень 20-23°.
Додамо
Сьогодні, 19 серпня, відзначають Яблуневий Спас.