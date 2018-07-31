Гройсман за июль получил 29,9 тыс. грн зарплаты

По информации Секретариата Кабмина, за июль Главе правительства была начислена заработная плата в сумме 37 тыс. 125,4 грн. В частности, должностной оклад составляет 17 тыс. 272,73 грн, надбавка за выслугу лет - 6 тыс. 218,18 грн, надбавка за интенсивность труда - 7 тыс. 772,73 грн, индексация дохода - 467,61 грн и заработная плата за время командировки - 5 тыс. 394,15 грн.



При этом, из начисленной заработной платы Премьера было вычислено налогов на сумму 7 тыс. 239,45 грн, из которых налог с доходов физических лиц - 6 тыс. 682,57 грн и военный сбор - 556,88 грн.



Поэтому Премьер-министр Украины Владимир Гройсман за июль реально получил 29 тыс. 885,95 грн.



Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что ожидает роста средней заработной платы до конца года 10 тыс. грн.