Гройсман за липень отримав 29,9 тис. грн зарплати

За інформацією Секретаріату Кабміну, за липень Главі уряду була нарахована заробітна плата у сумі 37 тис. 125,4 грн. Зокрема, посадовий оклад становить 17 тис. 272,73 грн, надбавка за вислугу років – 6 тис. 218,18 грн, надбавка за інтенсивність праці – 7 тис. 772,73 грн, індексація доходу – 467,61 грн і заробітна плата за час відрядження – 5 тис. 394,15 грн.



При цьому, із нарахованої заробітної плати Прем’єра було вирахувано податків на суму 7 тис. 239,45 грн, з яких податок з доходів фізичних осіб – 6 тис. 682,57 грн і військовий збір – 556,88 грн.



Тому Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за липень реально отримав 29 тис. 885,95 грн.



Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляв, що очікує зростання середньої заробітної плати до кінця року 10 тис. грн.