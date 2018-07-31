Гройсман за липень отримав 29,9 тис. грн зарплати

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Прем’єр-міністр України за липень 2018 року отримав з урахуванням сплати усіх податків заробітну плату у сумі 29 тис. 885,95 грн. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України у відповіді на інформаційний запит УНН.

За інформацією Секретаріату Кабміну, за липень Главі уряду була нарахована заробітна плата у сумі 37 тис. 125,4 грн. Зокрема, посадовий оклад становить 17 тис. 272,73 грн, надбавка за вислугу років – 6 тис. 218,18 грн, надбавка за інтенсивність праці – 7 тис. 772,73 грн, індексація доходу – 467,61 грн і заробітна плата за час відрядження – 5 тис. 394,15 грн.

При цьому, із нарахованої заробітної плати Прем’єра було вирахувано податків на суму 7 тис. 239,45 грн, з яких податок з доходів фізичних осіб – 6 тис. 682,57 грн і військовий збір – 556,88 грн.

Тому Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за липень реально отримав 29 тис. 885,95 грн.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляв, що очікує зростання середньої заробітної плати до кінця року 10 тис. грн.

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