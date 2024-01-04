Громкие звуки в Мариуполе были из-за вражеского самолета, после сбитого они изменили высоту - Андрющенко
Киев • УНН
Громкий шум в Мариуполе был вызван низко летающим вражеским самолетом, объясняет Андрющенко.
Причиной громких звуков во временно оккупированном Мариуполе был проход вражеского самолета над городом на малой высоте, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Проход вражеского самолета над городом на малой высоте - причина громких звуков в городе. Интересно, что после сбитого значительно изменили не просто траектории, но и высоту. Смешно, что оккупационные паблики, которые как будто в городе пишут о работе ПВО, которой нет. А мамкины пропагандисты, которые тоже делают вид осведомленности, пишут "работают наши войска". Правдознавцы
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Андрющенко сообщал о громких звуках в Мариуполе.