Гучні звуки у Маріуполі були через ворожий літак, після збитого вони змінили висоту - Андрющенко

Причиною гучних звуків у тимчасово окупованому Маріуполі був прохід ворожого літака над містом на малій висоті, повідомив радним мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Прохід ворожого літака над містом на малій висоті - причина гучних звуків в місті. Цікаво, що після збитого значно змінили не просто траєкторії, але й висоту. Смішно, що окупаційні пабліки, які наче в місті пишуть про роботу ППО, якої немає. А мамкіни пропагандисти, які теж вдають обізнаність, пишуть "работают наши войска". Правдознавці