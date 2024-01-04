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Гучні звуки у Маріуполі були через ворожий літак, після збитого вони змінили висоту - Андрющенко

Гучні звуки у Маріуполі були через ворожий літак, після збитого вони змінили висоту - Андрющенко

Київ • УНН

 • 37047 перегляди

Гучний шум у Маріуполі був спричинений низько літаючим ворожим літаком, пояснює Андрющенко.

Причиною гучних звуків у тимчасово окупованому Маріуполі був прохід ворожого літака над містом на малій висоті, повідомив радним мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Прохід ворожого літака над містом на малій висоті - причина гучних звуків в місті. Цікаво, що після збитого значно змінили не просто траєкторії, але й висоту. Смішно, що окупаційні пабліки, які наче в місті пишуть про роботу ППО, якої немає. А мамкіни пропагандисти, які теж вдають обізнаність, пишуть "работают наши войска". Правдознавці

- написав Андрющенко у Telegram.

Раніше 

Андрющенко повідомляв про гучні звуки у Маріуполі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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