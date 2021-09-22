Греция тестирует дроны по доставке лекарств в отдаленные регионы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Греция провела испытания беспилотного летательного аппарата для доставки лекарств в изолированные места экологически безопасным способом, отправив беспилотный летательный аппарат в село с населением 200 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Дрон вылетел из города Трикала на северо-западе Греции и пролетел 3 км до Лептокарии. Он сделал две остановки и приземлился у аптеки и на фермерском поле.
Сотрудник аптеки выгрузил лекарства из отсека для хранения на дроне, и он снова взлетел.
"Технологии могут дать реальные решения реальных проблем, которые у нас есть сегодня. Сегодня мы отвезли лекарства в ближайшую аптеку, завтра это может быть перевозка лекарств в какую-то неотложную помощь", - сказал мэр Трикалы Димитрис Папастергю.
Программа под названием "Harmony", которая финансируется ЕС, направленна на использование низкоуглеродистых и менее ресурсоемких решений для транспорта.
Программа дронов предназначена для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями, изолированных деревень и домов, а также мест чрезвычайных ситуаций. Официальные лица заявили, что проект особенно важен во время пандемии COVID-19.
Программа "Harmony" будет испытана в шести городах Европы и Великобритании.