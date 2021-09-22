Греція тестує дрони для доставки ліків у віддалені регіони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Греція провела випробування безпілотного літального апарату для доставки ліків в ізольовані місця екологічно безпечним способом, відправивши безпілотний літальний апарат в село з населенням 200 осіб. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Дрон вилетів з міста Трікала на північному заході Греції і пролетів 3 км до Лептокарії. Він зробив дві зупинки і приземлився біля аптеки і на фермерському полі.
Співробітник аптеки вивантажив ліки з відсіку для зберігання на дроні, і він знову злетів.
"Технології можуть дати реальні вирішення реальних проблем, які у нас є сьогодні. Сьогодні ми відвезли ліки в найближчу аптеку, завтра це може бути перевезення ліків в якусь невідкладну допомогу", - сказав мер Трікали Дімітріс Папастергю.
Програма під назвою "Harmony", яка фінансується ЄС, спрямована на використання низьковуглецевих і менш ресурсномістких рішень для транспорту.
Програма дронів призначена для обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями, ізольованих сіл і будинків, а також місць надзвичайних ситуацій. Офіційні особи заявили, що проект особливо важливий під час пандемії COVID-19.
Програма "Harmony" буде випробувана в шести містах Європи і Великої Британії.