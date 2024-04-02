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Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину
Греция планирует продать неактивные и пригодные к использованию боеприпасы на сумму 150 миллионов евро из своих армейских запасов Чешской Республике, которая затем отправит их в Украину.
Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 8 ударов по объектам противника, в том числе по 1 пункту управления, 7 районам сосредоточения живой силы и техники, уничтожила 1 станцию управления БПЛА, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 1 склад с боеприпасами.
Сегодня Всемирный день распространения знаний об аутизме: сколько детей в Украине страдают этим расстройством
Во Всемирный день распространения информации об аутизме украинская благотворительная организация привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети с расстройствами аутистического спектра, а также к важности предоставления им реабилитации и поддержки для улучшения их когнитивных навыков и качества жизни.
CNN: США передадут Израилю истребители F-15 на $18 млрд и ракеты
Администрация Байдена рассматривает возможность одобрения продажи Израилю 50 истребителей F-15 и ракет на сумму 18 миллиардов долларов, что является потенциально крупнейшей сделкой со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
В Белом доме изучают сообщения об ударах Израиля по консульству Ирана в Дамаске
Израильские военные самолеты якобы разбомбили иранское консульство в Дамаске, в результате чего погибли два высокопоставленных иранских командира и несколько дипломатов.
Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды
Японское виски теперь должно производиться с использованием только местной воды и выдерживаться в бочках в Японии не менее 3 лет для борьбы с подделками и защиты имиджа настоящего японского виски.
2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги
Сегодня, второго апреля, в Украине отмечается День кинолога. Именно второго апреля 1994 года была создана Кинологическая служба Министерства внутренних дел Украины.
Times: Дроны на вооружении британских ВВС не летают в плохую погоду
Беспилотники Watchkeeper, состоящие на вооружении британских ВВС, не могут летать в неблагоприятных погодных условиях и пока не используются.
Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев
Четверо иностранцев из Великобритании, Ирландии, Польши и Австралии, сотрудники неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", погибли в результате удара израильского беспилотника по их автомобилю в Дейр-аль-Бале, сектор Газа, вместе с их палестинским водителем.
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев
Румыния прекратила оказывать финансовую помощь украинским беженцам в 2024 году из-за бюджетных ограничений, хотя ранее предлагала программы поддержки в 2023 году.