Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину

Правительство Греции готовится отправить большое количество боеприпасов в Украину через Чехию и просит согласования профильного парламентского комитета. Об этом пишет издание iEidiseis, передает УНН.

Детали

По информации, боеприпасы происходят из запасов греческой армии и характеризуются как "недействующие и пригодные к использованию". Их планируют продать Чехии за 150 миллионов евро.

По словам военных, среди боеприпасов, которые продаются, есть те, которые до сих пор используются на учениях. Сейчас идет проверка складов оружия в Греции, подчеркивает издание.

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