Греция присоединяется к возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украины

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас посетил Литву, где обсуждался ряд вопросов, в частности участие Греции в коалиции по разминированию Украины, сообщается на сайте МО страны, пишет УНН.

Детали

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас посетил Литву с официальным визитом в пятницу, где встретился с министром национальной обороны страны Арвидасом Анушаускасом.

Во время встречи двух министров обсуждалось дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере оборонного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС и НАТО, а также развитие региональных и международных аспектов безопасности и обороны, отмечалось участие Литвы в оборонных инновационных проектах Греции. Также обсуждалось участие Греции в программе разминирования Украины.

Я начну с ситуации в Украине и повторю нашу позицию, что мы расцениваем вторжение в Украину как грубое нарушение ее национального суверенитета и международного права. И мы рады, что недавно присоединились к коалиции по разминированию под вашим руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе - сказал Дендиас.

"Я также имел возможность сообщить о наших усилиях по созданию оборонной экосистемы, чтобы отвечать вызовам в Украине и за ее пределами. И мы будем очень рады, если литовские компании также будут участвовать в этой экосистеме. Осенью в Афинах мы проведем большую конференцию, конференцию оборонной экосистемы. Почетной страной будет Франция, но мы бы очень хотели, чтобы в ней приняла участие и Литва", - добавил он.

Напомним

Греция будет поставлять Украине оружие и боеприпасы, закупленные в Чехии и переданные непосредственно в Украину.