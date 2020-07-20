Грета Тунберг получила премию в 1 миллион евро

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 18576 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100693 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105583 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132051 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110117 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130527 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101922 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102550 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104393 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Грета Тунберг получила премию в 1 миллион евро

Грета Тунберг получила премию в 1 миллион евро

Киев  •  УНН

 • 15244 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Шведская эко-активистка Грета Тунберг получила премию в 1 миллион евро за гуманность от Португальского фонда Гюльбенкяна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Вознаграждение 17-летняя активистка получила за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.

Тунберг отметила в твиттере, что премия важна для нее. Активистка выразила надежду, что это поможет их "сделать больше добра в мире".

В декабре прошлого года журнал Time назвал Грету Тунберг "человеком года".

Свои акции протеста Тунберг, которой тогда было 15 лет, начала летом 2018 года. Каждую пятницу она вместо уроков приходила в здание шведского парламента с плакатом с надписью "Школьная забастовка за климат" и требовала от политиков внимания к глобальному потеплению. Вскоре ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.

23 сентября 2019 года Грета Тунберг выступила на Генассамблее ООН с речью, которая начиналась словами: "Вы украли мое детство".

Шведские парламентарии выдвинули кандидатуру Тунберг на Нобелевскую премию мира за 2019 года, впрочем она ее не получила.

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