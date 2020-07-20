Грета Тунберг получила премию в 1 миллион евро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Шведская эко-активистка Грета Тунберг получила премию в 1 миллион евро за гуманность от Португальского фонда Гюльбенкяна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Вознаграждение 17-летняя активистка получила за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом.
Тунберг отметила в твиттере, что премия важна для нее. Активистка выразила надежду, что это поможет их "сделать больше добра в мире".
В декабре прошлого года журнал Time назвал Грету Тунберг "человеком года".
Свои акции протеста Тунберг, которой тогда было 15 лет, начала летом 2018 года. Каждую пятницу она вместо уроков приходила в здание шведского парламента с плакатом с надписью "Школьная забастовка за климат" и требовала от политиков внимания к глобальному потеплению. Вскоре ее примеру последовали студенты и школьники во многих странах мира.
23 сентября 2019 года Грета Тунберг выступила на Генассамблее ООН с речью, которая начиналась словами: "Вы украли мое детство".
Шведские парламентарии выдвинули кандидатуру Тунберг на Нобелевскую премию мира за 2019 года, впрочем она ее не получила.