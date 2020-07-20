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Ґрета Тунберґ отримала премію в 1 мільйон євро

Ґрета Тунберґ отримала премію в 1 мільйон євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ отримала премію у 1 мільйон євро за гуманність від Португальського фонду Гюльбенкяна. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Винагороду 17-річна активістка отримала за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою.

Тунберґ зазначила у твітері, що премія багато важить для неї. Активістка висловила сподівання, що це допоможе їх “зробити більше добра у світі”.

У грудні минулого року журнал Time назвав Ґрету Тунберґ “людиною року”.

Свої акції протесту Тунберґ, якій тоді було 15 років, почала влітку 2018 року. Щоп’ятниці вона замість уроків приходила до будівлі шведського парламенту з плакатом із написом “Шкільний страйк за клімат” і вимагала від політиків уваги до глобального потепління. Незабаром її приклад наслідували студенти і школярі в багатьох країнах світу.

23 вересня 2019 року Ґрета Тунберґ виступила на Генасамблеї ООН з промовою, що починалася словами: “Ви вкрали моє дитинство”.

Шведські парламентарі висунули кандидатуру Тунберґ на Нобелівську премію миру за 2019 рік, втім вона її не отримала.

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