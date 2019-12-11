Гренландия начала таять в семь раз быстрее

Для определения скорости таяния Гренландии 89 ученых из 50 международных организаций проанализировали спутниковые снимки за последние почти 30 лет и сравнили изменения береговой линии острова. Так они установили, что с 1992 года Гренландия потеряла 3,8 триллиона тонн льда, что соответствует росту уровня Мирового океана на 10,6 миллиметра.

Если в начале 1990-х годов таяния льда отвечало около 1 миллиметра рост уровня воды, то сейчас этот показатель составляет 7 миллиметров - то есть Гренландия сейчас тает в семь раз быстрее. Это означает, что к 2100 году только за талой воды с острова уровень Мирового океана поднимется на 7 сантиметров.

Следует заметить, что причину стремительного таяния Гренландии исследователи не изучали. Впрочем оно может касаться исчезновения льдов Арктики в целом вследствие глобального потепления. За последнее десятилетие средняя температура региона выросла на 0,75 градусов.

Ученые объяснили, к чему ускоренное таяние Гренландии может привести в глобальном масштабе.

"Если говорить просто, то с каждым сантиметром рост уровня Мирового океана, затопление грозит шести миллионам людей", - заявил профессор Университета Лидса (Великобритания) Энди Шеперд.

Напомним, Дания впервые объявила Гренландию главным приоритетом нацбезопасности.