Гренландія почала танути в сім разів швидше

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міжнародна група полярних дослідників встановила, що швидкість танення льоду Гренландії з 1992 по 2018 рік збільшилась у сім разів. До кінця XXI століття тала вода з острова може призвести до зростання рівня Світового океану на 7 сантиметрів, йдеться у дослідженні. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Nature.