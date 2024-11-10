Гражданские смогут применять задекларированное оружие для сдерживания вооруженной агрессии рф
Киев • УНН
Кабмин обновил порядок применения огнестрельного оружия гражданскими лицами во время военного положения. Теперь граждане смогут использовать задекларированное оружие для отпора вооруженной агрессии России.
В правительстве уточнили процедуру применения гражданскими лицами огнестрельного оружия.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Обновленный Порядок предусматривает право гражданских лиц на применение огнестрельного оружия, которое было задекларировано в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» - информирует ведомство.
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Также объясняется, что соответствующее постановление принято с учетом требований Закона Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины».
Этим внесены изменения в пункт 4 Порядка применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения.
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