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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 107912 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
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Гражданские смогут применять задекларированное оружие для сдерживания вооруженной агрессии рф

Гражданские смогут применять задекларированное оружие для сдерживания вооруженной агрессии рф

Киев  •  УНН

12:12 • 177 просмотра

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Кабмин обновил порядок применения огнестрельного оружия гражданскими лицами во время военного положения. Теперь граждане смогут использовать задекларированное оружие для отпора вооруженной агрессии России.

В правительстве уточнили процедуру применения гражданскими лицами огнестрельного оружия.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Обновленный Порядок предусматривает право гражданских лиц на применение огнестрельного оружия, которое было задекларировано в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» - информирует ведомство.

Электронное разрешение на оружие станет доступным в Дії27 октября 2024, 17:54 • 20482 просмотра

Также объясняется, что соответствующее постановление принято с учетом требований Закона Украины «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины».

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Этим внесены изменения в пункт 4 Порядка применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения.

Украине нужно не только разрешение на применение, но и само дальнобойное оружие - Зеленский2 сентября 2024, 15:51 • 17691 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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