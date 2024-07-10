Киев • УНН
Гражданин рф был задержан в японии за незаконный вывоз в рф плавсредств и других предметов, предназначенных для военного использования, с нарушением экспортного и валютного законодательства.
Япония, задержали российского гражданина за незаконный экспорт в россию предметов, предназначенных для военного использования. Об этом сообщает Nikkei, передает УНН.
Детали
В Японии полиция задержала российского гражданина и представительского директора торговой компании Astrade, Сову Андрея, за незаконный экспорт в рф плавсредств и других предметов, которые могли иметь военное применение.
Его также подозревают в нарушении валютного законодательства из-за несанкционированного вывоза. Это первое задержание в Японии за такие нарушения после начала конфликта в Украине.
Reuters: Япония стремится усилить сотрудничество с НАТО9 июля 2024, 10:22 • 12639 просмотров