Япония, задержали российского гражданина за незаконный экспорт в россию предметов, предназначенных для военного использования. Об этом сообщает Nikkei, передает УНН.

Детали

В Японии полиция задержала российского гражданина и представительского директора торговой компании Astrade, Сову Андрея, за незаконный экспорт в рф плавсредств и других предметов, которые могли иметь военное применение.

Его также подозревают в нарушении валютного законодательства из-за несанкционированного вывоза. Это первое задержание в Японии за такие нарушения после начала конфликта в Украине.

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