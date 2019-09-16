Игрок "Манчестер Сити" о матче с "Шахтером": собираемся уничтожить соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. 23-летний полузащитник “Манчестер Сити” Родри выразил мнение, что фиаско от “Норвича” заставит действующих чемпионов Англии показать максимальный результат в игре Лиги чемпионов против “Шахтера”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Манчестер Сити”.
“Конечно, мы провели не лучший матч. Мы допустили слишком много ошибок, лучше не повторять в будущем. Из-за них мы и уступили. Не знаю, доверяют ли нам болельщики, но мы всегда остаемся командой. Мы должны стать более предпочтительной версией. Обычно, когда проигрываешь в таких матчах, в следующих уничтожаешь соперника. Это мы и собираемся сделать в игре с „Шахтером“. Тренер уже сказал, что мы не имеем права проигрывать в этой встрече”, — подчеркнул Родри.
Отметим, 18 сентября “горожане” гостить на ОСК “Металлист” в матче стартового тура группового раунда Лиги чемпионов против “Шахтера”.
Добавим, в заключительном поединке АПЛ перед противостоянием с “Шахтером”, подопечные Гвардиолы уступили “Норвич” 2:3.