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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50768 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110042 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101929 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109097 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119154 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148001 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148452 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140425 просмотра

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5 марта, 15:49 • 187298 просмотра

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Игрок "Манчестер Сити" о матче с "Шахтером": собираемся уничтожить соперника

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. 23-летний полузащитник “Манчестер Сити” Родри выразил мнение, что фиаско от “Норвича” заставит действующих чемпионов Англии показать максимальный результат в игре Лиги чемпионов против “Шахтера”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Манчестер Сити”.

“Конечно, мы провели не лучший матч. Мы допустили слишком много ошибок, лучше не повторять в будущем. Из-за них мы и уступили. Не знаю, доверяют ли нам болельщики, но мы всегда остаемся командой. Мы должны стать более предпочтительной версией. Обычно, когда проигрываешь в таких матчах, в следующих уничтожаешь соперника. Это мы и собираемся сделать в игре с „Шахтером“. Тренер уже сказал, что мы не имеем права проигрывать в этой встрече”, — подчеркнул Родри.

Отметим, 18 сентября “горожане” гостить на ОСК “Металлист” в матче стартового тура группового раунда Лиги чемпионов против “Шахтера”.

Добавим, в заключительном поединке АПЛ перед противостоянием с “Шахтером”, подопечные Гвардиолы уступили “Норвич” 2:3.

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