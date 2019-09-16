Гравець “Манчестер Сіті” про матч з “Шахтарем”: збираємося знищити суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. 23-річний півзахисник “Манчестер Сіті” Родрі виразив думку, що фіаско від “Норвіча” змусить чинних чемпіонів Англії показати максимальний результат в грі Ліги чемпіонів проти “Шахтаря”, повідомляє УНН з посиланням на прес-служба “Манчестер Сіті”.
“Звісно, що ми провели не найкращий матч. Ми допустили занадто багато помилок, яких краще не повторювати в майбутньому. Через них ми і поступилися. Не знаю, чи довіряють нам вболівальники, але ми завжди залишаємося командою. Ми повинні стати більш кращою версією. Зазвичай, коли програєш в таких матчах, в наступних знищуєш суперника. Це ми і збираємося зробити в грі з „Шахтарем“. Тренер вже сказав, що ми не маємо права програвати в цій зустрічі”, — наголосив Родрі.
Зазначимо, 18 вересня “міщани” гостюватимуть на ОСК “Металіст” у матчі стартового туру групового раунду Ліги чемпіонів проти “Шахтаря”.
Додамо, у заключному поєдинку АПЛ перед протистоянням з “Шахтарем”, підопічні Гвардіоли поступилися “Норвічу” 2:3.