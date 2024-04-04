Гранты на кино от ЕС: два украинских кинофестиваля получили финансирование по программе "Креативная Европа"

Два украинских кинофестиваля получили гранты от программы ЕС "Креативная Европа". Об этом сообщили в министерстве культуры и информационной политики, пишет УНН.

Всего на конкурс было подано 145 заявок из 33 стран, поддержано 95 проектов из 31 страны. Из Украины победило 2 известных кинофестиваля: - рассказали в Минкульте.

Детали

По данным культурного ведомства европейские гранты получили: Одесский Международный Кинофестиваль и Kyiv International Short Film Festival.

Фестиваль авторского кино в Одессе основан с целью обеспечения доступа к высококачественным фильмам для широкой аудитории в Украине, поддержки постоянного роста украинской киноиндустрии и повышения кинограмотности.

ОМКФ (Одесский Международный Кинофестиваль -ред.) является крупнейшим кинособытием в Украине и одним из крупнейших по количеству посетителей в Восточной Европе

Kyiv International Short Film Festival - крупнейший кинофестиваль короткого метра в Украине. Он ежегодно проходит в столице, и посвящен показу короткометражных фильмов со всего мира.

Кроме показов фильмов здесь проходят открытые дискуссии, мастер-классы и другие специальные мероприятия, объединяя кинематографистов, специалистов и поклонников кино.

Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте

В Минкульте добавили, что сейчас продолжается прием заявок на нынешний конкурс Networks of European Festivals. Для участия необходимо зарегистрироваться до 11 апреля по ссылке.