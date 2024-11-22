Графики отключений света в субботу продолжатся: когда ждать обесточиваний
Киев • УНН
Завтра, 23 ноября, будет действовать одна очередь отключений с 8:00 до 22:00. Ограничения связаны с повреждениями энергообъектов во время атаки 17 ноября, продолжаются восстановительные работы.
В субботу, 23 ноября, будет действовать одна очередь отключений электроэнергии с 8:00 до 22:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Завтра, 23 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 8:00 - 22:00 - одна очередь отключений», - говорится в сообщении.
В НЭК указали, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. «Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - сказано в сообщении.
Сообщается, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
«Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику», - отметили в компании.
Графики отключений по всей стране, 325 населенных пунктов без света из-за непогоды - Укрэнерго22 нояб. 2024, 08:38 • 12309 просмотров