Графики отключений света в субботу продолжатся: когда ждать обесточиваний

В субботу, 23 ноября, будет действовать одна очередь отключений электроэнергии с 8:00 до 22:00, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Завтра, 23 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 8:00 - 22:00 - одна очередь отключений», - говорится в сообщении.

В НЭК указали, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. «Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - сказано в сообщении.

Сообщается, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

«Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику», - отметили в компании.

Графики отключений по всей стране, 325 населенных пунктов без света из-за непогоды - Укрэнерго