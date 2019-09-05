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6 марта, 17:12 • 115008 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113374 просмотра

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ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни

ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни

Киев  •  УНН

 • 15149 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины пока не предоставили информацию о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель генерального директора по строительству Национального музея Революции Достоинства Оксана Моргун.

"Мы сейчас связались с Горбатюком (начальником управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком - ред.), о том, можем ли мы начать выполнение (строительства Мемориала Героев Небесной Сотни - ред.), потому что для этого необходимо снять арест", - сказала Моргун.

Моргун сказала, что они хотят в ближайшее время организовать совещание с Горбатюком, чтобы согласовать дальнейшие действия.

"Потому что пока информации о завершении следственных экспериментов он не предоставил", - добавила Моргун.

Напомним, в январе стало известно, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.

В то же время, в феврале их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.

В мае ГПУ призвала отложить строительство мемориала Героев Небесной Сотни.

Также добавим, что следственные эксперименты на улице Институтской планировали завершить в конце августа.

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