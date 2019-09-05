ГПУ не сообщала о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины пока не предоставили информацию о завершении следственных экспериментов на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель генерального директора по строительству Национального музея Революции Достоинства Оксана Моргун.
"Мы сейчас связались с Горбатюком (начальником управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком - ред.), о том, можем ли мы начать выполнение (строительства Мемориала Героев Небесной Сотни - ред.), потому что для этого необходимо снять арест", - сказала Моргун.
Моргун сказала, что они хотят в ближайшее время организовать совещание с Горбатюком, чтобы согласовать дальнейшие действия.
"Потому что пока информации о завершении следственных экспериментов он не предоставил", - добавила Моргун.
Напомним, в январе стало известно, что в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни начались подготовительные работы по сооружению Мемориала. Работы по строительству Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства планируют завершить не позднее 30 сентября 2019 года.
В то же время, в феврале их прекратили в связи с проведением там Генеральной прокуратурой следственных экспериментов.
В мае ГПУ призвала отложить строительство мемориала Героев Небесной Сотни.
Также добавим, что следственные эксперименты на улице Институтской планировали завершить в конце августа.