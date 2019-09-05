ГПУ не повідомляла про завершення слідчих експериментів на алеї Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Генеральній прокуратурі України поки що не надали інформацію про завершення слідчих експериментів на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Про це журналісту УНН повідомив заступник генерального директора з будівництва Національного музею Революції Гідності Оксана Моргун.
"Ми наразі зв’язалися з Горбатюком (начальником управління спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком – ред.), стосовно того, чи можемо ми розпочати виконання (будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні – ред.), тому що для цього необхідно зняти арешт", - сказала Моргун.
Моргун сказала, що вони хочуть найближчим часом організувати нараду з Горбатюком, аби узгодити подальші дії.
"Тому що наразі інформації щодо завершення слідчих експериментів він не надав", - додала Моргун.
Нагадаємо, у січні стало відомо, що у Києві на алеї Героїв Небесної Сотні розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу. Роботи з будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Гідності планують завершити не пізніше 30 вересня 2019 року.
Водночас, у лютому їх припинили у зв’язку з проведенням там Генеральною прокуратурою слідчих експериментів.
У травні ГПУ закликала відтермінувати будівництво меморіалу Героїв Небесної Сотні.
Також додамо, що слідчі експерименти на вулиці Інститутській планували завершити наприкінці серпня.