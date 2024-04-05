ГПСУ: польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

Польские фермеры частично разблокировали движение через пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская", где планируется пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

В пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" частично восстановлен пропуск грузовых транспортных средств. По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков, - говорится в сообщении.

Детали

В ГПСУ призвали перевозчиков учесть эту информацию и следить за оповещением от Укртрансбезопасности относительно очередности заезда в пункт пропуска.

Напомним

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал, что не позволило во время переговоров между Польшей, ЕС, а также профильными ассоциациями, сделать хороший первый шаг, чтобы разблокировать границу.