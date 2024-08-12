Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА

Одесская область продолжает усиливать свою обороноспособность на фоне коварных действий агрессора. Согласно последним данным Одесской областной военной администрации, готовность фортификационных сооружений в регионе составляет 90%. Этот высокий показатель свидетельствует о значительном прогрессе в строительстве и укреплении стратегически важных объектов, сообщает УНН.

Одесская ОВА отмечает, что фортификационные работы включают строительство новых оборонительных рубежей, укрепление существующих позиций, а также модернизацию инфраструктуры, которая обеспечивает безопасность региона.

Основное внимание сосредоточено на защите ключевых транспортных путей, стратегических объектов и прибрежной линии. Работы ведутся с учетом новейших технологий и рекомендаций военных специалистов, чтобы максимально повысить эффективность защитных сооружений. Для контроля цен и расходов бюджетных средств создана специальная комиссия, добавляют в обладминистрации.

Завершение работ планируется в ближайшие сроки, что значительно повысит уровень безопасности и защиты региона в условиях военной угрозы. Одесская ОВА призывает граждан сохранять спокойствие и доверять действиям Вооруженных Сил Украины.

Добавим

Одним из главных элементов фортификационных сооружений является заградительная пирамида ПЗ-1 или "зуб дракона". Цена одной пирамиды составляет около 2000 грн за штуку. Иногда выше.

В декабре 2023 года рекомендованная Министерством экономики цена пирамиды составляла 1800 грн. Такая цифра была сформирована на основе данных о коммерческих предложениях от Министерства обороны Украины и некоммерческих организаций. Однако сегодняшняя цена могла подняться из-за инфляции, дефицита кадров и значительного спроса на продукцию многими регионами страны, от запада до востока.

Сейчас активно продолжают закупать "зубы дракона" восточные области Украины, о чем свидетельствует сайт Prozorro.