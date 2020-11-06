Готовность к ослаблению карантина: Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на 6 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения: в Черновицкой области - 585,5 (+), в Житомирской области - 492,3 (+), в Хмельницкой области - 481,7 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 111,3 (+), в Днепропетровской области - 146,5 (+) и в Луганской области - 182,8 (+).
Напомним, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тысяч, что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.