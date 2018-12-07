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Горючее в Украине незначительно упало в цене

Киев • УНН

 • 10663 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За первую неделю декабря на украинских заправках цены незначительно просели, но сохраняют стабильность, сообщает корреспондент УНН.

Горючее в Украине незначительно упало в цене

С первого по седьмое декабря коэффициент средней цены горючего – от газа до 98-го бензина упала незначительно – 98-й упал в цене с 34,60 до 34,35. 95+ практически незаметно снизился с 32,94 до 32,92. 95-й – с 30,74 до 30,49. Также упал: 92-й с 22,99 до 29,74; 80-й остался стабилен – 25,40, как и дизельное топливо 30,74 вместе с газом - 14,37.

Исключение составило дизтопливо марки плюс – подорожало с 33,74 до 33,89.

Как сообщал УНН, на 7 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,87 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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