Официальный курс гривны установлен на уровне 27,87 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На 7 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 декабря установлены на таком уровне:
27.879569 грн за доллар;
31.646099 грн за евро;
0.417750 грн за российский рубль;
35.585403 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 декабря курс всех валют снизился.