Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На 7 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,87 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 грудня встановлені на такому рівні:
27.879569 грн за долар;
31.646099 грн за євро;
0.417750 грн за російський рубль;
35.585403 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 грудня курс усіх валют знизився.