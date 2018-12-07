Пальне в Україні трішки впало в ціні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За перший тиждень грудня на українських заправках ціни незначно просіли, але зберігають стабільність, повідомляє кореспондент УНН.
З першого по сьоме грудня коефіцієнт середньої ціни пального - від газу до 98-го бензину дещо впало - 98-й упав у ціні з 34,60 до 34,35. 95+ практично непомітно знизився з 32,94 до 32,92. 95-й - з 30,74 до 30,49. Також впав: 92-й з 22,99 до 29,74; 80-й залишився стабільним - 25,40, як і дизельне паливо 30,74 разом з газом - 14,37.
Винятком було дизпаливо марки плюс - подорожчало з 33,74 до 33,89.
Як повідомляв УНН, на 7 грудня 2018 року, офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,87 грн / дол.