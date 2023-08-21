Горана Бреговича не впустили в Молдову на концерт: МИД Сербии требует объяснений

Детали

Музыкальный фестиваль Gustar проходил в этом году с 18 по 20 августа. Горан Брегович и его группа должны были выйти на сцену в третий день фестиваля. Однако артиста в Молдову не пустили. Организаторы фестиваля опубликовали обращение Бреговича к молдавским поклонникам, пишет Бельцкий независимый портал.

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«Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами в этот раз. Но уверяю вас, что вместе с моей командой мы постараемся сделать так, чтобы мои выступления в Молдове в следующий раз не столкнулись ни с какими препятствиями. С нетерпением ждем следующих встреч. С любовью, Горанэ Бреговичу», — сообщил артист.

Пограничная полиция Молдовы 20 августа сообщила, что 29 иностранным гражданам, которые намеревались въехать в Молдову в течение последних 24 часов, было отказано во въезде в страну «на основании анализа рисков и информации, полученной в результате обмена сведениями со Службой информации и безопасности и международными партнерами».

Относительно музыканта, в ведомстве отметили, и заявили, что об этом заранее предупредили организаторов фестиваля.

«А относительно получившего широкую огласку в СМИ случая с иностранным исполнителем, который недавно возвращен из Молдовы, отметим, что о запрете, действующем с 2022 года, организаторы были проинформированы заранее до даты его прибытия в нашу страну», — заявили в Пограничной полиции.

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Министр экономики Молдовы Думитру Алайба, участвовавший в фестивале Gustar, поддержал решение молдавских пограничников.

"Танцевать сегодня под музыку Горана Бреговича — это все равно, что танцевать на могилах всех украинцев, погибших в результате российской агрессии. Босой, веселый и бесхребетный, без позиции и мысли", - написал он в facebook.

Позже министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обратился в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы с просьбой дать разъяснения относительно запрета на въезд исполнителя в нашу страну, пишет realidadea.md.

«Министерство иностранных дел Сербии запросило у Министерства иностранных дел Республики Молдова объяснения относительно отказа во въезде в страну всемирно известного исполнителя Горана Бреговича. Такое решение не соответствует традиционным дружественным отношениям между Сербией и Молдовой», - заявил Ивица Дачич.

По его словам, это решение вызвало негативную реакцию сербской общественности.

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Горан Брегович - один из самых признанных современных композиторов на Балканах. В 2015 году выступления Бреговича были отменены в Украине и ему запрещен въезд. Он был внесён в чёрный список Украины за поддержку аннексии Крыма и из-за его выступления в Севастополе.

Спустя год балканский музыкант Горан Брегович говорил, что считает бессмысленным запрет украинских властей на въезд в страну и не жалеет о том, что поехал выступать в аннексированный Россией Крым.