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Горана Бреговича не впустили до Молдови на концерт: МЗС Сербії вимагає пояснень

Горана Бреговича не впустили до Молдови на концерт: МЗС Сербії вимагає пояснень

Київ • УНН

 • 1523749 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Балканському композитору та виконавцю з Боснії та Герцеговини Горану Бреговичу відмовили у в'їзді до Молдови. Інцидент набув широкого розголосу. МЗС Сербії вимагає пояснень. Прикордонна поліція каже, що артисту було заборонено в'їзд ще минулого року і організатори концерту про це знали, пише УНН з посиланням на молдавські ЗМІ.

Деталі

Музичний фестиваль Gustar проходив цього року із 18 по 20 серпня. Горан Брегович та його гурт мали вийти на сцену у третій день фестивалю. Проте артиста до Молдови не пустили. Організатори фестивалю опублікували звернення Бреговича до молдавських шанувальників, пише Бєльцький незалежний портал.

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«Мені дуже шкода, що я був позбавлений радості та задоволення постати перед вами цього разу. Але запевняю вас, що разом із моєю командою ми намагатимемося зробити так, щоб мої виступи в Молдові наступного разу не зіткнулися з жодними перешкодами. З нетерпінням чекаємо на наступні зустрічі! З любов'ю, Горане Бреговичу», — повідомив артист.

Прикордонна поліція Молдови 20 серпня повідомила, що 29 іноземним громадянам, які мали намір в'їхати до Молдови впродовж останніх 24 годин, було відмовлено у в'їзді до країни «на підставі аналізу ризиків та інформації, отриманої в результаті обміну відомостями зі Службою інформації та безпеки та міжнародними партнерами».

Щодо музиканта, у відомстві зазначили, і заявили, що про це заздалегідь попередили організаторів фестивалю.

«А щодо випадку, що набув широкого розголосу в ЗМІ випадку з іноземним виконавцем, який нещодавно повернуто з Молдови, зазначимо, що про заборону, що діє з 2022 року, організатори були проінформовані заздалегідь до дати його прибуття в нашу країну», — заявили в Прикордонній поліції.

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Міністр економіки Молдови Думитру Алайба, який брав участь у фестивалі Gustar, підтримав рішення молдавських прикордонників.

"Танцювати сьогодні під музику Горана Бреговича — це все одно, що танцювати на могилах усіх українців, які загинули внаслідок російської агресії. Босий, веселий і безхребетний, без позиції та думки", - написав він у facebook.

Пізніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич звернувся до Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови із проханням дати роз'яснення щодо заборони на в'їзд виконавця до нашої країни, пише realidadea.md.

«Міністерство закордонних справ Сербії запросило у Міністерства закордонних справ Республіки Молдова пояснення щодо відмови у в'їзді до країни всесвітньо відомого виконавця Горана Бреговича. Таке рішення не відповідає традиційним дружнім відносинам між Сербією та Молдовою», - заявив Івіца Дачич.

За його словами, це рішення викликало негативну реакцію сербської громадськості.

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Горан Брегович - один із найбільш визнаних сучасних композиторів на Балканах. 2015 року виступи Бреговича були скасовані в Україні і йому заборонено в'їзд. Він був внесений до чорного списку України за підтримку анексії Криму та через його виступ у Севастополі.

Через рік балканський музикант Горан Брегович говорив, що вважає безглуздим заборону української влади на в'їзд до країни і не шкодує про те, що поїхав виступати в анексований росією Крим.

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