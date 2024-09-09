Google блокирует регистрацию новых аккаунтов с российских номеров - росСМИ
Киев • УНН
Российские пользователи не могут создать новый аккаунт Google, используя российский мобильный номер. Это может быть связано с санкциями США, которые ограничивают предоставление IT-услуг России.
российские пользователи столкнулись с новой проблемой - отныне подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера - невозможно. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней.
Но подтвердить почту мобильным номером рф не получается, поскольку "этот номер нельзя использовать для подтверждения".
Как пишут отдельные российские СМИ первые такие случаи россияне начали фиксировать еще в прошлом месяце. В то же время отмечается, что аккаунты, которые были зарегистрированы на российские номера ранее - пока работают.
Дополнение
Вероятной причиной проблем в РФ называют санкции США. Один из пакетов предусматривает ряд ограничений, согласно которым американские компании не могут предоставлять россии IT-услуги.
Напомним
С начала августа в россии и на временно оккупированных территориях Украины пользователи заметили замедление в работе видеосервиса YouTube. Перед этим российские власти и депутаты говорили о блокировке YouTube. С сентября росвласти планируют окончательно заблокировать YouTube.