Google блокирует регистрацию новых аккаунтов с российских номеров - росСМИ

российские пользователи столкнулись с новой проблемой - отныне подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера - невозможно. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней.

Но подтвердить почту мобильным номером рф не получается, поскольку "этот номер нельзя использовать для подтверждения".

Как пишут отдельные российские СМИ первые такие случаи россияне начали фиксировать еще в прошлом месяце. В то же время отмечается, что аккаунты, которые были зарегистрированы на российские номера ранее - пока работают.

Дополнение

Вероятной причиной проблем в РФ называют санкции США. Один из пакетов предусматривает ряд ограничений, согласно которым американские компании не могут предоставлять россии IT-услуги.

Напомним

С начала августа в россии и на временно оккупированных территориях Украины пользователи заметили замедление в работе видеосервиса YouTube. Перед этим российские власти и депутаты говорили о блокировке YouTube. С сентября росвласти планируют окончательно заблокировать YouTube.