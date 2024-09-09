Google блокує реєстрацію нових акаунтів з російських номерів - росЗМІ
Київ • УНН
Російські користувачі не можуть створити новий акаунт Google, використовуючи російський мобільний номер. Це може бути пов'язано з санкціями США, які обмежують надання IT-послуг Росії.
російські користувачі зіштовхнулись з новою проблемою - відтепер підтвердження нового акаунта в Google за допомогою російського мобільного номера - неможливе. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Система дозволяє зробити всі кроки для створення нового облікового запису - вибрати ім'я, стать і дату народження, придумати назву пошти і пароль до неї.
Але підтвердити пошту мобільним номером рф не виходить, оскільки "цей номер не можна використовувати для підтвердження".
Як пишуть окремі російські ЗМІ перші такі випадки росіяни почали фіксувати ще минулого місяця. Водночас зазначається, що акаунти, які були зареєстровані на російські номери раніше - наразі працюють.
Доповнення
Ймовірною причиною проблем у рф називають санкції США. Один з пакетів передбачає низку обмежень, згідно з якими американські компанії не можуть надавати росії IT-послуги.
Нагадаємо
З початку серпня в росії і на тимчасово окупованих територіях України користувачі помітили уповільнення в роботі відеосервісу YouTube. Перед цим російська влада і депутати говорили про блокування YouTube. З вересня росвлада планує остаточно заблокувати YouTube.