Гончарук встретился с "евробляхерамы"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня состоялась встреча Премьер-минстр Украины Алексея Гончарука с автомобилистами, которые собрались на акцию "За доступную растаможку" под стенами Верховной Рады Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook сообщества "Авто Евро Сила".
"Состоялась встреча с Премьер-министром Украины Гончаруком Алексеем, нет ответа по законопроекту относительно доступной растаможки", - говорится в сообщении.
По словам автомобилистов, Гончарук берет под личный контроль вопрос растаможивания и будет тем человеком, который будет ускорять процесс.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года.