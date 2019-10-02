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Гончарук встретился с "евробляхерамы"

Киев • УНН

 • 16034 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня состоялась встреча Премьер-минстр Украины Алексея Гончарука с автомобилистами, которые собрались на акцию "За доступную растаможку" под стенами Верховной Рады Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook сообщества "Авто Евро Сила".

Гончарук встретился с "евробляхерамы"

"Состоялась встреча с Премьер-министром Украины Гончаруком Алексеем, нет ответа по законопроекту относительно доступной растаможки", - говорится в сообщении.

По словам автомобилистов, Гончарук берет под личный контроль вопрос растаможивания и будет тем человеком, который будет ускорять процесс.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что штрафные санкции к владельцам нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года.

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